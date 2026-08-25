Meerut News: फाल्ट के कारण मंगल पांडे नगर बिजलीघर ठप

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मेरठ। मोदीपुरम से आने वाली 33 केवी विद्युत लाइन में मंगलवार को फाल्ट होने से मंगल पांडे नगर बिजलीघर पूरी तरह से ठप हो गया। इससे बिजलीघर से जुड़े तेजगढ़ी, ए ब्लॉक शास्त्रीनगर, अजंता कॉलोनी, औरंगशाहपुर डिग्गी, जनकपुरी, प्रेम प्रयाग, दामोदर कॉलोनी आदि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। लगभग एक घंटे बाद फाल्ट ठीक होने से बिजली आपूर्ति सुचारू हुई। मुख्य अभियंता मेरठ प्रथम रजनीकांत मिश्र का कहना है कि फाल्ट ठीक होते ही बिजली आपूर्ति सुचारू हो गई।

संवाद न्यूज एजेंसी