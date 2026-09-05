Meerut News: महावीराष्टक दीप अर्चना ने रचा आध्यात्मिक इतिहास

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अहिंसा और आत्मजागरण का लिया संकल्पमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। प्रज्ञ सागर महाराज के दिशा निर्देशन में दो दिसंबर 2023 से चल रही महावीराष्टक दीप अर्चना की 1008 वीं कड़ी 5 सितंबर 2026 को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के वातावरण में संपन्न हुई।जैन समाज वेस्टर्न कचहरी रोड मंदिर और जैन समाज असौड़ा हाउस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर महावीराष्टक का भक्ति भावपूर्वक पाठ एवं अर्चना की। दीपों की जगमगाहट और सामूहिक भक्ति से पूरा वातावरण आध्यात्मिक एवं भक्तिमय हो उठा। महावीराष्टक दीप अर्चना का उद्देश्य भगवान महावीर स्वामी के दिव्य संदेशों को जन-जन तक पहुंचाना और श्रद्धालुओं को नियमित जिन आराधना, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना से जोड़ना है। इस साधना के माध्यम से भक्तजन आत्मशुद्धि, अहिंसा, संयम और सद्भाव की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं।वीर संजय जैन भगत ने कहा कि 1008 वीं दीप अर्चना इस निरंतर आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दीप अर्चना में प्रज्वलित प्रत्येक दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मजागरण, अहिंसा, संयम और भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने के संकल्प का प्रतीक है।