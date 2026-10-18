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Meerut News: स्केटिंग चैंपियनशिप में लहराया परचम, जीते 5 पदक

Sun, 18 Oct 2026 08:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:59 PM IST
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Made their mark at the skating championship, winning 5 medals
पदक जीतने वाले ट्रांसलेट के खिलाड़ी कोच के साथ (स्रोत संस्थान ) मवाना
मवाना। मेरठ जेपी एकेडमी में रविवार को आयोजित ओपन इंटर स्कूल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 में ट्रांसलम एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता के दौरान अंडर-5 फैंसी इनलाइन स्केटिंग में शौर्य त्यागी, अंडर-7 इनलाइन स्केटिंग में कवि नगर ने उत्कृष्ट स्केटिंग का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं अंडर-5 एडजस्टेबल स्केटिंग में आरुष शर्मा और अंडर-11 क्वाड्स स्केटिंग में माधव पंवार ने रजत पदक जीता, जबकि अंडर-11 फैंसी इनलाइन स्केटिंग में अभिनंदन ने कांस्य पदक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया। विद्यार्थियों की इस शानदार सफलता पर विद्यालय के अध्यक्ष सीमांत जैन एवं प्रधानाचार्य धीरज आर्य ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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