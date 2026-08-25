Meerut News: लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मोनू हाइड्रिल उर्फ़ नितिन कौशिक की जमानत खारिज

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मेरठ। रंगदारी के एक मामले में गांव माछरा थाना कैथोड के रहने वाले में मयंक त्यागी पुत्र दीपक त्यागी ने थाना मेडिकल में एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह गौ रक्षा से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर उसे भारत के टॉप वांटेड बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात बदमाश अमित मोरिंडासे जान का खतरा बना हुआ है इस मामले में नितिन कौशिक भी जुड़ा हुआ है और उसने उसे रंगदारी की भी धमकियां दी है न्यायालय अपर जिला जज कोड संख्या 12 ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मोनू हाइड्रिल उर्फ़ नितिन कौशिक की जमानत खारिज