Meerut News: परीक्षितगढ़ में लंगूर का वृद्ध पर हमला, जिला अस्पताल रेफर

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परीक्षितगढ़। नगर में पशुओं के लिए चारा लेने गए 60 वर्षीय वृद्ध पर लंगूर ने हमला कर दिया। इस हमले में वृद्ध घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।नगर के मोहल्ला होली वाला निवासी चौहल की पत्नी कृष्णा मंगलवार दोपहर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के पीछे खेत में चारा काट रही थीं। करीब 4:00 बजे चौहल अपनी साइकिल से पत्नी के पास चारा लेने पहुंचे। इसी दौरान ईख के खेत से निकलकर एक लंगूर ने उन पर हमला कर दिया। पत्नी के शोर मचाने पर लंगूर वहां से भाग गया। परिजन घायल चौहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए। वहां चिकित्सक ने उन्हें टीटी और रेबीज का टीका लगाया। प्राथमिक उपचार के बाद, एंटी सीरम टीके की आवश्यकता के चलते उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. रवि शंकर शर्मा ने बताया कि कुत्ता, बंदर, लंगूर और गीदड़ जैसे जानवरों के काटने से रेबीज बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। गर्दन या उससे ऊपर के हिस्से में काटने पर एंटी सीरम टीका बेहद जरूरी होता है। इसी कारण घायल वृद्ध को जिला अस्पताल भेजा गया है। यह टीका रेबीज के गंभीर संक्रमण को रोकने में मदद करता है।