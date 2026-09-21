Meerut News: कृष्णा किंग्स ने अल्फा स्ट्राइकर को सात विकेट से हराया

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मेरठ। मोदीपुरम स्थित रोम्बस क्रिकेट मैदान में चल रहे कारपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को कृष्णा किंग्स और अल्फा स्ट्राइकर टीम के बीच मैच हुआ। इसमें कृष्णा किंग्स ने सात रन विकेट से मैच जीता। अल्फा स्ट्राइकर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 137 रन बनाए। इसमें मोनू मालिक 44 रन की की पारी खेली। गेंदबाजी में निशांत, विकास, दुर्गी ने 2-2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कृष्णा किंग्स की टीम ने 14.4 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 138 रन बना कर सात विकेट से मैच जीता। धनेश राजा ने नाबाद 56 और अंकुश ने 46 रन की खेली। धनेश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मौके पर कोच प्रभास ने उन्हें सम्मानित किया। संवाद