मेरठ: जेल में गूंजा ‘यशोदा का नंदलाला’, जन्माष्टमी पर झूम उठे बंदी; मुस्कान की बेटी बनी राधारानी
मेरठ जिला कारागार में जन्माष्टमी पर भजन-कीर्तन हुआ और बंदियों ने व्रत रखा। सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी मुस्कान की बेटी को राधारानी के रूप में सजाया गया। पुलिस लाइन में भी जन्माष्टमी पर भजन और प्रसाद वितरण हुआ।
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मेरठ। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। जेल में ‘यशोदा का नंदलाला’ समेत कई भजनों से माहौल भक्तिमय हो गया। बंदियों ने व्रत रखा और भजन संध्या में हिस्सा लिया। जेल प्रशासन की ओर से प्रसाद भी तैयार कराकर बंदियों में वितरित किया गया।
मुस्कान की बेटी बनी राधारानी
जेल में बंद सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी मुस्कान की बेटी को जन्माष्टमी पर राधारानी के रूप में सजाया गया। महिला बंदियों ने भी कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जेल में बंद अन्य महिला बंदियों के बच्चों को भी राधा-कृष्ण की वेशभूषा में तैयार किया गया।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर बंदियों ने व्रत रखा। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें बंदियों ने ‘यशोदा का नंद लाला’ समेत कई भजनों में हिस्सा लिया।
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जेल में ही हुआ था बेटी का जन्म
मुस्कान ने 23 नवंबर 2025 को जेल में बेटी को जन्म दिया था। यह दिन उसके पति सौरभ राजपूत का जन्मदिन भी था। जन्म के बाद बच्ची को मुस्कान के साथ ही जेल में रखा गया।
बच्ची का नाम जन्म के बाद राधा रखा गया था और जेल में उसे राधा नाम से ही पुकारा जाता था। करीब एक महीने पहले मुस्कान ने उसका नाम बदलकर मन्नत रख दिया। इसके बावजूद जन्माष्टमी पर बच्ची को राधारानी के रूप में सजाया गया।
पुलिस लाइन में भी जन्माष्टमी का आयोजनमेरठ पुलिस लाइन में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने किया।
इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कान्हा और राधा के भजन गाए। पुलिसकर्मियों के परिवार के लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयोजन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया।