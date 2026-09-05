मेरठ: जेल में गूंजा ‘यशोदा का नंदलाला’, जन्माष्टमी पर झूम उठे बंदी; मुस्कान की बेटी बनी राधारानी

जेल में ही हुआ था बेटी का जन्म

मुस्कान ने 23 नवंबर 2025 को जेल में बेटी को जन्म दिया था। यह दिन उसके पति सौरभ राजपूत का जन्मदिन भी था। जन्म के बाद बच्ची को मुस्कान के साथ ही जेल में रखा गया।

बच्ची का नाम जन्म के बाद राधा रखा गया था और जेल में उसे राधा नाम से ही पुकारा जाता था। करीब एक महीने पहले मुस्कान ने उसका नाम बदलकर मन्नत रख दिया। इसके बावजूद जन्माष्टमी पर बच्ची को राधारानी के रूप में सजाया गया।

पुलिस लाइन में भी जन्माष्टमी का आयोजनमेरठ पुलिस लाइन में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने किया।

इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कान्हा और राधा के भजन गाए। पुलिसकर्मियों के परिवार के लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयोजन के बाद प्रसाद का वितरण किया गया।