Meerut News: वेशभूषा प्रतियोगिता में मीराबाई बनी खुशी रही प्रथम

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छात्राओं ने अपनाया साहित्यकारों का रूपकबीर के रूप में अरुणा द्वितीयसंवाद न्यूज एजेंसीसरधना। संत जोसफ्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शनिवार को हिंदी सप्ताह के अंतर्गत वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने प्रसिद्ध साहित्यकारों और समाज सुधारकों का रूप धारण कर उनके व्यक्तित्व एवं विचारों को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया।प्रतियोगिता में छात्राओं ने कबीर, मीराबाई, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन और ज्योतिबा फुले समेत विभिन्न विभूतियों का रूप धारण किया। छात्राओं ने संबंधित व्यक्तित्वों के विचार, जीवन और योगदान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया।प्रतियोगिता में मीराबाई की भूमिका निभाने वाली खुशी ने प्रथम, कबीर के रूप में अरुणा ने द्वितीय और सावित्रीबाई फुले के रूप में सलोनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अजरा और बुशरा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। निर्णायक मंडल में डॉ. सुषमा और डॉ. विदुषी शामिल रहीं। कार्यक्रम का निर्देशन सोनिया ने किया। डॉ. महेश पालीवाल ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया।