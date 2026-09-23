Meerut News: मवाना में पहली बार खाटू श्याम कथा का आयोजन 24 से
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:37 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:37 PM IST
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मवाना। महाभारतकालीन की पावन भूमि पर पहली बार श्री खाटू श्याम कथा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। भक्ति प्रकृति सेवा संस्थान के तत्वावधान में 24 से 30 सितंबर तक उत्सव मंडप में आयोजित सात दिवसीय धार्मिक महोत्सव की शुरुआत 24 सितंबर को खाटू श्याम मंदिर से निकलने वाली भव्य कलश एवं निशान यात्रा से होगी।
आयोजकों ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित होने वाली कथा में मोहन गोकुलधाम हरिद्वार के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव कृष्णा संजय महाराज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। महाराज ने बताया कि महाभारतकालीन ऐतिहासिक भूमि पर यह कथा सनातन संस्कृति, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना को जन-जन तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। आयोजन को सफल बनाने में सीमा अग्रवाल, प्रमिता बंसल, इंदु गोला, उषा रस्तोगी, महेश आर्य, जयप्रकाश गुप्ता, एडवोकेट मानसी समेत अन्य श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग अपना सहयोग दे रहे हैं।
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आयोजकों ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित होने वाली कथा में मोहन गोकुलधाम हरिद्वार के पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव कृष्णा संजय महाराज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराएंगे। महाराज ने बताया कि महाभारतकालीन ऐतिहासिक भूमि पर यह कथा सनातन संस्कृति, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना को जन-जन तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। आयोजन को सफल बनाने में सीमा अग्रवाल, प्रमिता बंसल, इंदु गोला, उषा रस्तोगी, महेश आर्य, जयप्रकाश गुप्ता, एडवोकेट मानसी समेत अन्य श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग अपना सहयोग दे रहे हैं।
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