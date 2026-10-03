{"_id":"6ac13debf733216efb095f79","slug":"kesarganj-masjid-case-fir-lodged-against-rashid-akhlaq-for-taking-out-procession-without-permission-2026-10-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"केसरगंज मस्जिद प्रकरण: राशिद अखलाक पर बिना अनुमति जुलूस निकालने पर प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

साबुनगिरान गुदड़ी चौक निवासी राशिद अखलाक ने 29 सितंबर को केसरगंज मस्जिद प्रकरण को लेकर पिंकी चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था। आरोप है कि इस दौरान नारेबाजी और अभद्र टिप्पणियां की गईं। वीडियो के आधार पर दरोगा शुभम सेंगर की ओर से कोतवाली थाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। विज्ञापन

जुलूस निकालने के लिए नहीं ली थी अनुमति

पुलिस के अनुसार जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और न ही संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी गई थी। जुलूस के कारण मार्ग बाधित हुआ और आवागमन प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन भी किया। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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सचिन सिरोही ने लगाया था आरोप

अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने केसरगंज मस्जिद प्रकरण में खुद के ऊपर हुए मुकदमे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेरठ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और राशिद अखलाक पर बिना अनुमति जुलूस निकालने पर कार्रवाई की मांग की थी।

कोतवाली थाना क्षेत्र में 29 सितंबर को पूर्व बसपा प्रत्याशी राशिद अखलाक के द्वारा 40 लोगों के साथ बिना अनुमति जुलूस निकालने और नारेबाजी करने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच की।