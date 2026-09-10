Meerut News: श्रीकृष्ण छठी पर कढ़ी-चावल का प्रसाद वितरित

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शिव मंदिर में मंदिर कमेटी अध्यक्ष अरुण शर्मा, विकास गुप्ता और धर्मेंद्र रस्तोगी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। पंडित शुभम शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई। इसके बाद आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं को कढ़ी-चावल का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं हनुमान मंदिर में व्यापारी नरेश गुप्ता, शानू गुप्ता और दीपांशु गुप्ता के नेतृत्व में छठी महोत्सव हुआ। पंडित आदित्य शर्मा ने पूजा-अर्चना कराई। हवन-पूजन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान शिवकुमार शर्मा, धीरेंद्र कुमार, सुमित चौहान, अंकित कश्यप, बीना शर्मा, ममता अरोड़ा, आरती चौहान, लोकेश चौहान, रजनीश चौहान, विपिन चौहान आदि मौजूद रहे।

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दौराला। दौराला मिल बाजार मार्ग स्थित शिव मंदिर रेलवे स्टेशन और दौराला-सरधना मार्ग स्थित रेलवे फाटक के पास हनुमान मंदिर परिसर में गुरुवार को भगवान श्रीकृष्ण की छठी महोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीकृष्ण की आरती की और कढ़ी-चावल का भोग लगाया।