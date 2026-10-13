Meerut News: वालीबाल चैंपियनशिप में कदम पब्लिक स्कूल दोनों वर्गों में बना विजेता

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सरूरपुर। इंटर स्कूल वालीबाल चैंपियनशिप-2026 में कदम पब्लिक स्कूल की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-14 और अंडर-17 दोनों वर्गों में प्रथम स्थान हासिल किया। शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल में नौ और 10 अक्तूबर को आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और खेल कौशल का प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया।प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर आयोजित की गई। अंडर-14 वर्ग में कदम पब्लिक स्कूल ने मेजबान शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल को हराकर खिताब जीता। वहीं, अंडर-17 वर्ग में टीम ने डीएमपीएस को शिकस्त देकर प्रथम स्थान हासिल किया। अंडर-14 की विजेता टीम में मोक्ष चौधरी, शिवम, अंशु, अपूर्व चौधरी, हर्षित, अक्षित पुनिया, आदित्य सिंह, अमोघ तालियान, क्रिश ठाकुर, अनंत, देव गोलियान और हर्षित सिरोही शामिल रहे।अंडर-17 टीम में आर्यन पुनिया, वंश चौधरी, कार्तिक पूनिया, सुधांशु, नैतिक शर्मा, यशप्रीत, लक्ष्य पुनिया, वंश पुनिया, मयंक चौधरी और अर्जुन ने प्रतिनिधित्व किया। प्रधानाचार्य पारुल चौधरी और मैनेजर संजीव चौधरी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत और बेहतर तैयारी को दिया। टीम को तैयार करने और मार्गदर्शन देने में मोनू कुमार और गौरव कुमार का भी योगदान रहा।