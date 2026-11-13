Meerut News: पास आएंगे बृहस्पति और मंगल, विज्ञान घर के टेलीस्कोप से करें दीदार

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- प्रवेश निशुल्क, टेलीस्कोप से अवलोकन के लिए कराना होगा पंजीकरणसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। खगोल प्रेमियों को आसमान में आकर्षक नजारा देखने का मौका मिलेगा। बृहस्पति और मंगल ग्रह एक-दूसरे के बेहद करीब नजर आएंगे। इस खगोलीय संयोग का विज्ञान घर में टेलीस्कोप के जरिये नजदीक से अवलोकन कराया जाएगा। इसके लिए 15 और 16 नवंबर को सुबह 4:30 से छह बजे तक विशेष व्यवस्था की गई है।विज्ञान अध्यापक दीपक शर्मा के अनुसार, दोनों ग्रहों की निकटतम स्थिति के दौरान उनके बीच की कोणीय दूरी करीब एक डिग्री 11 मिनट रहेगी। खगोल विज्ञान में इस स्थिति को 'युति' कहा जाता है। इस दौरान बृहस्पति को तेज चमक और मंगल को लालिमा के कारण आसानी से पहचाना जा सकेगा। खास बात यह है कि इस नजारे को बिना किसी उपकरण के भी देखा जा सकता है। विज्ञान घर की ओर से बिजली बंबा बाईपास स्थित फतेहउल्लापुर मोड़ पर लोगों को टेलीस्कोप से ग्रहों का अवलोकन कराने की सुविधा दी जाएगी। कार्यक्रम में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रहेगा।टेलीस्कोप से देखने के लिए पहले भेजना होगा संदेशदीपक शर्मा ने बताया कि विज्ञान घर में टेलीस्कोप से ग्रहों को देखने के इच्छुक लोगों को एक दिन पहले मोबाइल नंबर 8178984938 पर संदेश भेजकर अपने साथ आने वाले लोगों की संख्या बतानी होगी। जो लोग विज्ञान घर नहीं पहुंच सकेंगे, वे अपने घर की खुली छत से दक्षिण-पूर्व दिशा में सुबह सूर्योदय से करीब 45 से 60 मिनट पहले दोनों ग्रहों को देख सकते हैं।नवंबर के अंत तक दिखेगा नजाराबृहस्पति और मंगल की निकटता का यह दृश्य नवंबर के अंतिम दिनों तक देखा जा सकेगा। 22 नवंबर के आसपास मंगल, बृहस्पति और सिंह राशि का चमकीला तारा रेगुलस आसमान में त्रिकोण की आकृति बनाएंगे। वहीं, 30 नवंबर को आधा चमकता चंद्रमा भी इन दोनों ग्रहों के साथ नजर आएगा।