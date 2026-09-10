सच्चा धर्म संकट में मनुष्य को शक्ति देता है: आचार्य सौरभ सागर

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। सौरभ सागर महामुनिराज का वर्षा योग श्रद्धा के साथ जारी है। बृहस्पतिवार को उनका मंगल विहार आनंद जैन सराफ और हर्षवर्धन जैन सराफ के निवास से जैन बोर्डिंग हाउस रेलवे रोड के लिए हुआ। यहां दोपहर तीन बजे शंका समाधान और शाम 6:30 बजे गुरु भक्ति का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया।जैन बोर्डिंग हाउस में प्रवचन करते हुए आचार्य सौरभ सागर ने कहा कि धर्म संकटों को टालता नहीं, बल्कि संकट के समय मनुष्य को संभालने की शक्ति देता है। धर्म हमें ताकत और क्षमता प्रदान करता है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकें। प्रकृति मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए प्रतिकूल संयोग प्रस्तुत करती है। धर्मनिष्ठा से इन परिस्थितियों का सामना करने वाला व्यक्ति निखरता है। उन्होंने जीवन में जिज्ञासा और नई तमन्नाएं बनाए रखने पर जोर दिया। ज्ञान के बाद भी जिज्ञासा समाप्त नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा जीवन को प्रभात के सूर्य की तरह जागृत रखती है। यह प्रक्रिया जीवनभर चलती है, जिससे मनुष्य आत्मा और परमात्मा के सत्य को जान लेता है।पुष्प वर्षा योग समिति मेरठ महानगर के अध्यक्ष सुरेश जैन रितुराज ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आचार्य का प्रवास जैन बोर्डिंग हाउस, रेलवे रोड में 10 से 12 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद 13 सितंबर को आचार्य का श्री महावीर जयंती भवन में भव्य प्रवेश होगा। कार्यक्रम में सुरेंद्र जैन, हंस कुमार जैन, प्रेम चंद जैन, अनिल जैन कक्कू, संजय जैन, रितेश जैन, अक्षय जैन, विजय जैन, राजीव जैन, राकेश जैन, विनोद जैन और अनिल जैन उपस्थित रहे।