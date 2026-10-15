फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Intoxicated youth makes off with salesman's bike; video goes viral

Meerut News: नशेड़ी युवक सेल्समैन की बाइक ले गया, वीडियो वायरल

Thu, 15 Oct 2026 11:03 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
Intoxicated youth makes off with salesman's bike; video goes viral
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक सेल्समैन की बाइक को युवक लेकर चला गया। यह घटना एल-ब्लॉक ठेके के बाहर हुई। सेल्समैन अनुराग सिसौदिया ने अपनी बाइक ठेके के बाहर खड़ी की थी। बाद में बाइक गायब मिलने पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में एक युवक बाइक ले जाते हुए दिखाई दिया।

पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बाइक थोड़ी दूरी पर नाले के किनारे खड़ी मिली। बृहस्पतिवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि युवक नशे की हालत में बाइक ले गया था। पुलिस अब आरोपी युवक की पहचान का प्रयास कर रही है।
विज्ञापन

-----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed