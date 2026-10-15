Meerut News: नशेड़ी युवक सेल्समैन की बाइक ले गया, वीडियो वायरल

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मेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक सेल्समैन की बाइक को युवक लेकर चला गया। यह घटना एल-ब्लॉक ठेके के बाहर हुई। सेल्समैन अनुराग सिसौदिया ने अपनी बाइक ठेके के बाहर खड़ी की थी। बाद में बाइक गायब मिलने पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में एक युवक बाइक ले जाते हुए दिखाई दिया।पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बाइक थोड़ी दूरी पर नाले के किनारे खड़ी मिली। बृहस्पतिवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि युवक नशे की हालत में बाइक ले गया था। पुलिस अब आरोपी युवक की पहचान का प्रयास कर रही है।