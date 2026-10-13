फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Instructions issued for survey of crops destroyed by waterlogging in Rohta.

Meerut News: रोहटा में जलभराव से बर्बाद फसलों के सर्वे के निर्देश

Tue, 13 Oct 2026 09:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 09:10 PM IST
विज्ञापन
Instructions issued for survey of crops destroyed by waterlogging in Rohta.
रोहटा। भारी बारिश के बाद खेतों में करीब एक माह से जलभराव होने के कारण बर्बाद हो रही फसलों का मं
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहटा। भारी बारिश के कारण खेतों में करीब एक माह से जलभराव है। इससे बर्बाद हो रही फसलों का एडीएम वित्त एवं राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने मंगलवार को जायजा लिया। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह के निर्देश पर उन्होंने प्रभावित गांवों का दौरा किया।
एडीएम ने तहसील की टीम के साथ खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दो दिन के भीतर फसलों को हुए नुकसान का सर्वे पूरा करने को कहा। यह रिपोर्ट जल्द सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रोहटा क्षेत्र के सतवाई, भोला, नेक टिकरी, अमानुलपुर और मुनसबगढ़ समेत करीब दर्जनभर गांवों में जलभराव है। खेतों में पानी भरने से गन्ने और ज्वार की फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों के अनुसार, खड़ी फसल सूखकर खराब हो रही है। इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
विज्ञापन

फसलों को हुए नुकसान से चिंतित किसान लगातार राहत की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने भी जिला प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। एडीएम ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सर्वे पूरा करने को कहा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फसलों को हुए नुकसान का आकलन होगा। इसके बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed