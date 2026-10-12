फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Information on HIV prevention and treatment

Meerut News: एचआईवी से बचाव व उपचार की जानकारी

Mon, 12 Oct 2026 06:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 06:48 PM IST
विज्ञापन
Information on HIV prevention and treatment
मेरठ। शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के आईसीटीसी काउंसलर संजीव कुमार ने छात्राओं को एचआईवी/एड्स के विषय में विस्तार से जानकारी दी। संजीव कुमार ने एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के अधिकारों की भी जानकारी दी। कार्यशाला के दौरान छात्राओं ने कई प्रश्न भी पूछे। प्राचार्य प्रो. अंजू सिंह ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना, द्वितीय इकाई की कार्यक्रम अधिकारी, प्रो. मोनिका चौधरी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. लता कुमार, डॉ. ज्योति चौधरी, डॉ. डेजी वर्मा और डॉ. रूबी भी मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed