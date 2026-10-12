Meerut News: एचआईवी से बचाव व उपचार की जानकारी

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मेरठ। शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के आईसीटीसी काउंसलर संजीव कुमार ने छात्राओं को एचआईवी/एड्स के विषय में विस्तार से जानकारी दी। संजीव कुमार ने एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के अधिकारों की भी जानकारी दी। कार्यशाला के दौरान छात्राओं ने कई प्रश्न भी पूछे। प्राचार्य प्रो. अंजू सिंह ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना, द्वितीय इकाई की कार्यक्रम अधिकारी, प्रो. मोनिका चौधरी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. लता कुमार, डॉ. ज्योति चौधरी, डॉ. डेजी वर्मा और डॉ. रूबी भी मौजूद रहीं। संवाद