Meerut News: सरधना में शिक्षक एमएलसी के लिए 71.22, स्नातक में 41.21 प्रतिशत मतदान

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में शुक्रवार को सरधना के दोनों मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। मतदान के दौरान मतदाताओं में खास उत्साह नजर नहीं आया। पुलिस की निगरानी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई।मतदान के लिए खंड विकास कार्यालय परिसर और नगर पालिका परिषद में केंद्र बनाए गए थे। ब्लॉक परिसर में शिक्षक और स्नातक दोनों एमएलसी के लिए मतदान हुआ, जबकि नगर पालिका स्थित केंद्र पर केवल स्नातक एमएलसी के मतदाताओं ने वोट डाले। शिक्षक एमएलसी चुनाव में कुल 170 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें से 121 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शिक्षक एमएलसी चुनाव में 71.22 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।स्नातक एमएलसी चुनाव में दोनों केंद्रों पर कुल 410 मतदाता पंजीकृत थे। ब्लॉक परिसर स्थित केंद्र पर 327 में से 104 मतदाताओं और नगर पालिका केंद्र पर 83 में से 65 मतदाताओं ने मतदान किया। स्नातक एमएलसी चुनाव में कुल 169 मतदाताओं ने वोट डाले और मतदान प्रतिशत 41.22 रहा।मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दोनों केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने पुलिस बल के साथ दोनों केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।