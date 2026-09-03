Meerut News: पति पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:46 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:46 PM IST
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दौराला। समौली निवासी जैबा ने अपने पति इमाम पर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैबा के अनुसार, पति इमाम आए दिन उसके साथ विवाद करता है। आरोप है कि किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर पति ने उसके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए कार्रवाई की मांग की। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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