Meerut News: मिशन शक्ति केंद्र की एक दिन की प्रभारी बनीं हुमैरा

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फलावदा। मिशन शक्ति अभियान के तहत ग्लोबल चिल्ड्रेन एकेडमी, फलावदा की कक्षा आठवीं की छात्रा हुमैरा पुत्री ताज मोहम्मद को एक दिन के लिए थाना फलावदा स्थित मिशन शक्ति केंद्र का प्रभारी बनाया गया। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। एक दिन की प्रभारी बनने पर हुमैरा को महिला सुरक्षा, बालिकाओं के अधिकारों और मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों से परिचित कराया गया। इस तरह की पहल से छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझने और भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है। इस मौके पर एसआई साक्षी, एसआई भावना, काजल आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे।