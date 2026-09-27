Meerut News: बारिश में दो गांवों में मकान की छत गिरी
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:37 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:37 PM IST
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परीक्षितगढ़। क्षेत्र में दो दिन से हो रही बारिश के चलते दो अलग-अलग गांवों में मकान की छत गिर गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घरेलू सामान मलबे में दब गया। मवाना तहसीलदार ने जांच कर आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। क्षेत्र के गांव आलमगिरपुर बढ़ला 8 निवासी मालती पत्नी हरेंद्र सिंह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करती है। कुछ माह पूर्व बीमारी के चलते पति की मौत हो गई थी। मकान की छत गिरने से घर में रखा सामान चारपाई, संदूक तथा अन्य सामान मलबे में दब गया। दूसरी ओर नारंगपुर निवासी सगे भाई कर्मवीर व ओमबीर कश्यप शनिवार रात अपने-अपने मकानों में परिवार के साथ सोए हुए थे। अचानक मकान के बरामदे की छत भरभराकर गिर गई। मलबे में गैस का चूल्हा, संदूक, फर्नीचर दब गए। हादसे में परिवार सुरक्षित रहा। जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। रविवार को मवाना तहसीलदार निरंकार सिंह ने दोनों गांवों में पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और पीड़ित परिवारों को जल्द आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।
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