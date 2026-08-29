Meerut News: होटल संचालक भाजपा नेता अमन फौजी को जेल भेजा

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-धोखाधड़ी के लिए जाली दस्तावेज तैयार और प्रयोग करने के आरोप, पॉक्सो के तहत की गई कार्रवाईफोटोसंवाद न्यूज एजेंसीगंगानगर। इंचौली क्षेत्र की नाबालिग छात्रा का कार से अपहरण कर होटल निशांत रेजीडेंसी में दुष्कर्म की घटना के मामले में भावनपुर पुलिस ने होटल संचालक भाजपा नेता अमन फौजी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।सीओ सदर देहात सुधीर सिंह के मुताबिक, इस घटना में फर्जी आधार कार्ड के प्रयोग करने का आरोप होटल संचालक अमन कुमार पर लगे थे। पीड़िता की मां की ओर से भावनपुर थाने में बीते 27 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दो मुख्य आरोपी समीर और तालिब को जेल भेज दिया था। इस मामले में दो दिन से फरार रहने के बाद भावनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गंगानगर एम- ब्लॉक निवासी आरोपी अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अमन के खिलाफ धोखाधड़ी के इरादे से मूल्यवान दस्तावेज जाली तैयार कर प्रयोग करने सहित पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के खिलाफ अपराध करने व उकसाने की धारा लगाई गई हैं। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद जेल भेज दिया गया।ये था मामला27 अगस्त की सुबह इंचौली थाना क्षेत्र के गांव निवासी 17 वर्षीय इंटर की छात्रा का दो युवकों ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर अपहरण कर लिया था। आरोपी इसे भावनपुर थाना क्षेत्र के गंगानगर एक्सटेंशन स्थित होटल निशांत रेजीडेंसी में लेकर दुष्कर्म किया था। हिंदू संगठनों ने दूसरे समुदाय के युवकों के साथ हिंदू युवती होने को लेकर हंगामा हुआ था। आरोप है होटल संचालक ने इस मामले में आधार कार्ड दिखाते हुए चारों के मुस्लिम होने की बात कही थी। परंतु जांच में हिंदू नाबालिग मिली थी।