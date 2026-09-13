संगठन से ही सशक्त होगा हिंदू समाज : औघड़ संजय नाथ
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:14 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:14 PM IST
विज्ञापन
सनातन हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने किया आह्वान
संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला। सकौती स्थित एक फॉर्म में रविवार को सनातन हिंदू वाहिनी भारत की ओर से संगठन विस्तार एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने और समाज को संगठित करने पर जोर दिया गया।
मुख्य अतिथि जटाशंकर महादेव मंदिर के महंत शंकर दास महाराज रहे। अध्यक्षता महंत पूरन दास महाराज ने की। संचालन आचार्य विवेक शास्त्री और कुमार विशेष ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में संतों को फूलमाला, पटका भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता सनातन हिंदू वाहिनी भारत के प्रदेश अध्यक्ष महंत औघड़ संजय नाथ महाराज ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। संगठन की मजबूती से ही समाज सशक्त बनेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनाने का आह्वान भी किया। सम्मेलन में बाल योगी आकाश नाथ, किशन दास महाराज, अजय चौधरी, आकाश, सोकिंदर, अमित, पुष्पेंद्र, जुगल किशोर, मनीष, विशाल, निक्कू, करणपाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला। सकौती स्थित एक फॉर्म में रविवार को सनातन हिंदू वाहिनी भारत की ओर से संगठन विस्तार एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने और समाज को संगठित करने पर जोर दिया गया।
मुख्य अतिथि जटाशंकर महादेव मंदिर के महंत शंकर दास महाराज रहे। अध्यक्षता महंत पूरन दास महाराज ने की। संचालन आचार्य विवेक शास्त्री और कुमार विशेष ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में संतों को फूलमाला, पटका भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता सनातन हिंदू वाहिनी भारत के प्रदेश अध्यक्ष महंत औघड़ संजय नाथ महाराज ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। संगठन की मजबूती से ही समाज सशक्त बनेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनाने का आह्वान भी किया। सम्मेलन में बाल योगी आकाश नाथ, किशन दास महाराज, अजय चौधरी, आकाश, सोकिंदर, अमित, पुष्पेंद्र, जुगल किशोर, मनीष, विशाल, निक्कू, करणपाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन