Meerut News: हाईटेंशन तार के करंट ने ली भैंसे की जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सरूरपुर। थाना क्षेत्र के गांव कलीना निवासी किसान प्रवीण पुत्र जसवंत सोमवार को जंगल में भैंसा लेकर गया था। बदन सिंह के खेत के पास हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर जमीन पर पड़ा था। इस कारण भैंसा तार की चपेट में आ गया और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान किसान प्रवीण भी करंट की चपेट में आने से बाल-बाल बचा।घटना के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने विद्युत निगम को सूचना देकर आपूर्ति बंद कराई। हादसे को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल क्षेत्र में बिजली के तार जर्जर हालत में हैं। कई जगह तार नीचे तक झूल रहे हैं। समय रहते इनकी मरम्मत नहीं होने से लगातार हादसे का खतरा बना हुआ है।किसान प्रवीण ने बताया कि हादसे में उसका भैंसा मर गया, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने विद्युत विभाग से नुकसान का मुआवजा दिलाने और जंगल क्षेत्र में बिजली की लाइनों की जांच कराकर टूटे व जर्जर तारों को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी चेतावनी दी कि यदि बिजली निगम ने लापरवाही बरतते हुए तारों की मरम्मत नहीं कराई तो किसी बड़े हादसे से इन्कार नहीं किया जा सकता।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़ित किसान की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।