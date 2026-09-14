नितिन हत्याकांड: दो वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद

नहर पटरी पर घेराबंदी, पुलिस पर फायरिंग का आरोप

एसएसपी के निर्देश पर पुलिस हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। रविवार को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद जम्बूद्वीप नहर पुल के पास नहर पटरी पर चेकिंग शुरू की गई।



पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान दो संदिग्ध दिखाई दिए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस का दावा है कि जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों को पकड़ लिया गया।



सत्या तोमर और उत्सव यादव गिरफ्तार

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्या तोमर उर्फ मिठ्ठू चौधरी (19) निवासी जे-ब्लॉक, हस्तिनापुर और उत्सव यादव (18) निवासी गांव पाली, हस्तिनापुर के रूप में की है।



पुलिस के अनुसार, सत्या तोमर के कब्जे से .315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।