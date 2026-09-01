Meerut News: 9 सितंबर को गांव-गांव होगा हरीशंकरी पौधरोपण अभियान
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:19 PM IST
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मेरठ। लोक भारती की बैठक बीजी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 9 सितंबर को जिले के गांव गांव में हरीशंकरी पौधरोपण अभियान चलाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। डॉ. सुमित उपाध्याय और डॉ. प्रमोद कुमार भारद्वाज ने पीपल, बरगद के पर्यावरणीय महत्व की जानकारी दी। अभियान के तहत ट्री-गार्ड सहित पौधरोपण कर उनकी सुरक्षा और दीर्घकालीन देखभाल पर जोर दिया जाएगा।
बैठक में मनोज शर्मा, अक्षय कुमार, राज कुमार शर्मा, छवि चौधरी, संजय, केजी भारद्वाज, अंशु पांडे और कल्पना पांडेय रहीं।
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बैठक में मनोज शर्मा, अक्षय कुमार, राज कुमार शर्मा, छवि चौधरी, संजय, केजी भारद्वाज, अंशु पांडे और कल्पना पांडेय रहीं।