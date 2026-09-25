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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Hapur e-rickshaw driver Sajid, who was the victim of a life-threatening attack, has regained consciousness.

Meerut News: हापुड़ के ई-रिक्शा चालक साजिद पर हुआ था जान लेवा हमला, घायल को होश आया

Fri, 25 Sep 2026 10:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:55 PM IST
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Hapur e-rickshaw driver Sajid, who was the victim of a life-threatening attack, has regained consciousness.
नोट-हापुड़ के ध्यानार्थ
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परिजनों ने मेरठ पहुंच कर घायल की पहचान की, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी
मुंडाली थाना क्षेत्र में गर्दन काट कर हत्या करने का किया गया प्रयास, ईख के खेत में पड़ा मिला था घायल
- हमलावर उसे मृत समझ कर ई-रिक्शा लूट कर ले गए
संवाद न्यूज एजेंसी
मुंडाली(मेरठ)। मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराडा गांव के माजरा इलाहाबाद की मढ़ैया में बृहस्पतिवार सुबह एक ई-रिक्शा चालक साजिद (48) पर जानलेवा हमला हुआ था। वह हापुड़ के मोहल्ला मजीदपुरा का रहने वाला है। उसके भाई फारूख ने उसकी पहचान किया। शुक्रवार शाम को उसे होश आ गया, मगर वह अभी बोल नहीं पा रहाहै। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है।
बृहस्पतिवार सुबह तीन लोग ई-रिक्शा से अजराडा के माजरा इलाहाबाद की मढ़ैया पहुंचे थे। इनमें से दो लोगों ने ई-रिक्शा चालक साजिद को गन्ने के खेत में ले जाकर धारदार हथियार से गर्दन रेत दी तथा कई अन्य स्थान पर भी वार किए। उसे मृत समझ कर आरोपी उसकी ई-रिक्शा लूट कर भाग गए। ग्रामीणों की सूचना मुंडाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल साजिद को पहले खरखौदा एनसीआर अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां वह बेहोश था और उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी।
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शुक्रवार को साजिद को होश आया, लेकिन वह बोल या लिख नहीं पा रहा है। अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद शुक्रवार सुबह साजिद का भाई फारूख मुंडाली थाना पहुंचा। फारूख ने घायल की पहचान अपने बड़े भाई साजिद के रूप में की। पुलिस ने साजिद से हमलावरों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ बता नहीं सका। पुलिस और चिकित्सकों ने उससे लिखवाने की कोशिश भी की, पर वह इसमें भी असक्षम रहा।
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हमले का कारण अज्ञात, पुलिस की दबिश
पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। घायल साजिद की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह तत्काल कुछ बता सके। साजिद के भाई फारूख ने कुछ संदिग्ध लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं। इन नामों के आधार पर पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी है। हालांकि, अभी तक कोई भी संदिग्ध पकड़ में नहीं आया है।

किठौर के सीओ दिव्य ज्योति राय ने बताया कि घायल के परिजनों द्वारा बताए गए कुछ संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। पुलिस लगातार मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। मामले में गत दिवस ही मुंडाली पुलिस ने अपनी ओर से अज्ञात में हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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