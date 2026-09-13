Meerut News: गुरबाणी से गूंजा गुरुद्वारा.. श्रद्धा से मनाया प्रथम प्रकाश
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:31 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:31 PM IST
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- भाई बलवीर सिंह के शबद-कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल
- ज्ञानी जसवंत सिंह ने गुरु शिक्षाओं को जीवन में उतारने का किया आह्वान
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सेक्टर-3 शास्त्रीनगर में गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश दिवस पर भव्य धार्मिक आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब को रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाया गया। पूरा परिसर गुरबाणी, शबद कीर्तन और वाहेगुरु के जयकारों से भक्तिमय हो गया।
गुरुद्वारा में सुबह 4:30 बजे बड़ी संख्या में संगत पहुंची। संगत ने श्रद्धा और सत्कार के साथ गुरु साहिब के समक्ष शीश नवाया। इसके बाद हजूरी रागी जत्था भाई बलवीर सिंह ने मधुर शबद-कीर्तन और गुरबाणी का गायन किया।
गुरुद्वारा साहिब के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी जसवंत सिंह ने संगत को प्रथम प्रकाश दिवस की बधाई देते हुए कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समस्त मानवता के आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। गुरु साहिब की पावन बाणी सत्य, प्रेम, समानता, सेवा, विनम्रता और मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाती है। उन्होंने संगत से गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और जरूरतमंदों की सेवा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में समूह संगत मौजूद रही।
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- ज्ञानी जसवंत सिंह ने गुरु शिक्षाओं को जीवन में उतारने का किया आह्वान
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सेक्टर-3 शास्त्रीनगर में गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश दिवस पर भव्य धार्मिक आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब को रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाया गया। पूरा परिसर गुरबाणी, शबद कीर्तन और वाहेगुरु के जयकारों से भक्तिमय हो गया।
गुरुद्वारा में सुबह 4:30 बजे बड़ी संख्या में संगत पहुंची। संगत ने श्रद्धा और सत्कार के साथ गुरु साहिब के समक्ष शीश नवाया। इसके बाद हजूरी रागी जत्था भाई बलवीर सिंह ने मधुर शबद-कीर्तन और गुरबाणी का गायन किया।
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गुरुद्वारा साहिब के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी जसवंत सिंह ने संगत को प्रथम प्रकाश दिवस की बधाई देते हुए कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समस्त मानवता के आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। गुरु साहिब की पावन बाणी सत्य, प्रेम, समानता, सेवा, विनम्रता और मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाती है। उन्होंने संगत से गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने और जरूरतमंदों की सेवा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में समूह संगत मौजूद रही।
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