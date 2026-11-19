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मेरठ। बागपत रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने मेट्रो प्लाजा स्थित मारवाड़ी भोज में एक गोष्ठी आयोजित की। यह गोष्ठी जीएसटी विभाग और उद्योग जगत के बीच ब्याज माफी योजना पर केंद्रित थी। इसमें जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्यमियों और व्यापारियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी।अधिकारियों ने योजना की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने व्यापारियों के सवालों और शंकाओं का समाधान भी किया। एसोसिएशन अध्यक्ष डीके शर्मा ने अधिकारियों और उपस्थित व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी विभाग और व्यापारिक संगठनों के बीच नियमित संवाद आवश्यक है। इससे व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान होगा। साथ ही उद्योग और व्यापार के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा।कार्यक्रम में अपर आयुक्त ग्रेड-1 हरिराम चौरसिया, संयुक्त आयुक्त संजय सिंह और राम सिंह मौजूद रहे। उप आयुक्त प्रतिभा निगम, सीमा सिंह और अरुण कुमार पांडे ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सहायक आयुक्त जुबेर अहमद, अजय कुमार और शुभेंदु पांडे भी उपस्थित थे। एसोसिएशन के महामंत्री राजीव कुमार मित्तल ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान सर्वेश नंदन गर्ग, राजीव मोहन, सुधीर जैन, अशोक गुप्ता सहित कई अन्य व्यापारी भी मौजूद थे।