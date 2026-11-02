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Meerut News: सेना से सेवानिवृत्त रोहित शर्मा का गांव में भव्य स्वागत

Mon, 02 Nov 2026 08:41 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:41 PM IST
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Grand welcome for retired soldier Rohit Sharma in his village
टोल प्लाजा सेवानिवृत्त होकर लौटे रोहित शर्मा का सम्मान करते हुए मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान व अन्
दौराला। भारतीय सेना के सिग्नल कोर में 17 वर्ष सेवा देने के बाद पनवाड़ी गांव निवासी रोहित शर्मा सोमवार को सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटे। सिवाया टोल प्लाजा पर ग्रामीणों और टोल कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने रोहित शर्मा पर पुष्प वर्षा की, फूलमालाएं पहनाईं और ढोल-नगाड़ों के साथ सम्मान किया। टोल प्लाजा से ग्रामीण उन्हें काफिले के साथ पनवाड़ी गांव ले गए। भराला गांव में भी उनका स्वागत किया गया। पनवाड़ी गांव में प्रवेश करने पर भी पुष्प वर्षा से अभिनंदन हुआ। भाजपा के दौराला मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान ने रोहित शर्मा के सेवाकाल को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि उनकी राष्ट्रसेवा के प्रति निष्ठा युवाओं को सदैव प्रेरित करती रहेगी। इस अवसर पर सोनू शर्मा, अश्वनी चौधरी, गौरव सिवाच, शिवम शर्मा, मुदित शर्मा, विकास, नीरज, प्रमोद, चिंटू सिवाच आदि मौजूद रहे।
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