फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Graduates enthusiastic, teachers showed indifference

Meerut News: स्नातक उत्साहित, शिक्षकों ने दिखाई बेरुखी

Fri, 23 Oct 2026 08:29 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 08:29 PM IST
विज्ञापन
Graduates enthusiastic, teachers showed indifference
रोहटा। ब्लॉक रोहटा में एमएलसी चुनाव के दौरान चर्चा करते भाजपा कार्यकर्ता। संवाद
रोहटा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ-सहारनपुर स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शुक्रवार को करीब 58 फीसदी मतदान हुआ। स्नातक मतदाताओं में उत्साह दिखा, जबकि शिक्षक वर्ग ने मतदान से दूरी बनाए रखी। शिक्षक मतदान केंद्र पर महज 37 फीसदी वोट पड़े, जो चर्चा का विषय बना। रोहटा ब्लॉक परिसर में कुल तीन मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें बूथ संख्या 158 और 159 स्नातक मतदाताओं के लिए थे। बूथ संख्या 160 विशेष रूप से शिक्षक मतदाताओं के लिए आरक्षित था। बूथ 158 में 112 में से 60 मतदाताओं ने वोट डाले। बूथ 159 में 108 में से 68 मत पड़े। शिक्षक बूथ 160 पर 129 पंजीकृत शिक्षकों में से केवल 48 ने मतदान किया। जोनल मजिस्ट्रेट हिमांशु धारिया और सीओ सौम्या अस्थाना ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।

रोहटा। ब्लॉक रोहटा में एमएलसी चुनाव के दौरान चर्चा करते भाजपा कार्यकर्ता। संवाद

रोहटा। ब्लॉक रोहटा में एमएलसी चुनाव के दौरान चर्चा करते भाजपा कार्यकर्ता। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed