Meerut News: स्नातक उत्साहित, शिक्षकों ने दिखाई बेरुखी

रोहटा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ-सहारनपुर स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शुक्रवार को करीब 58 फीसदी मतदान हुआ। स्नातक मतदाताओं में उत्साह दिखा, जबकि शिक्षक वर्ग ने मतदान से दूरी बनाए रखी। शिक्षक मतदान केंद्र पर महज 37 फीसदी वोट पड़े, जो चर्चा का विषय बना। रोहटा ब्लॉक परिसर में कुल तीन मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें बूथ संख्या 158 और 159 स्नातक मतदाताओं के लिए थे। बूथ संख्या 160 विशेष रूप से शिक्षक मतदाताओं के लिए आरक्षित था। बूथ 158 में 112 में से 60 मतदाताओं ने वोट डाले। बूथ 159 में 108 में से 68 मत पड़े। शिक्षक बूथ 160 पर 129 पंजीकृत शिक्षकों में से केवल 48 ने मतदान किया। जोनल मजिस्ट्रेट हिमांशु धारिया और सीओ सौम्या अस्थाना ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।

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