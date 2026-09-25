Meerut News: 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, जेल भेजा

सरधना। गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी कन्हैया को सरधना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कन्हैया निवासी बहादुरपुर, थाना सरधना है। उसकी उम्र करीब 24 वर्ष है। आरोपी के खिलाफ थाना सरूरपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी से बचने पर एसएसपी की ओर से 16 सितंबर को उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त को थाना सरूरपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष गौरव कुमार की ओर से अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर कन्हैया समेत 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज कराया गया था। आरोप है कि आरोपी गिरोह बनाकर लूट जैसी वारदातों में शामिल रहा है।