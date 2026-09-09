Meerut News: गंगा शाखा ने मनाई कान्हा जी की छठी
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Wed, 09 Sep 2026 08:30 PM IST
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मेरठ। भारत विकास परिषद गंगा शाखा द्वारा बुधवार को मीनाक्षी पुरम में कान्हा जी की छठी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का वातावरण भक्ति एवं उल्लास से सराबोर रहा। सभी ने मिलकर कान्हा जी की छठी का उत्सव श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित ग्रहण किया। इस अवसर पर संस्कार संयोजिका प्रतिभा त्यागी, पर्यावरण संयोजिका संगीता शर्मा, अंजू गोयल सहित शाखा के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। संवाद
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