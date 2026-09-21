Meerut News: श्री गणेश को सभी ने किया नमन
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:28 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:28 PM IST
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मेरठ। सदर बाजार स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर सेवा ट्रस्ट में श्री गणेश महाराष्ट्र मित्र मंडल समिति के 42वें श्री गणेश महोत्सव में संयुक्त व्यापार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल ने मुख्य आरती की। मंदिर के मुख्य पुजारी रूपक जोशी ने मंत्रोच्चार के साथ आरती कराई। भगवान गणेश का भव्य दरबार सजाया गया। कार्यक्रम में रामलीला कमेटी अध्यक्ष पवन गर्ग, विजय गोयल विज्जी, महामंत्री गणेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप शिंदे और सचिन मोरे रहे।
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