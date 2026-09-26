Meerut News: बारिश के चलते गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थगित, आज होगा

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भारतीय पांडव सेना के निदेशक रणधीर नाथ उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार देर रात राज्य मंत्री दिनेश खटीक भी रामलीला मैदान पहुंचे। उन्होंने गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना कर चांदी का हार अर्पित किया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को गणेश महिमा के बारे में बताया और भगवान गणेश की आराधना के महत्व पर प्रकाश डाला।

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हस्तिनापुर। भारतीय पांडव सेना के तत्वावधान में कस्बे के रामलीला मैदान में 12 सितंबर से चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव का शनिवार को प्रस्तावित मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया। दिनभर हुई बरसात और मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर आयोजकों ने यह निर्णय लिया। अब गणेश प्रतिमा का विसर्जन रविवार को किया जाएगा।