Meerut News: गणेश चतुर्थी पर सजे गणपति पंडाल
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:25 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 09:25 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
मेरठ।
गंगा वाटिका कॉलोनी में भारत विकास परिषद गंगा शाखा ने भगवान गणेश की स्थापना व पूजन किया। वहीं शील कुंज कॉलोनी में गणपति पंडाल स्थापना के बाद झांकी और रंगारंग कार्यक्रम हुए। संयोजिका सोनी त्यागी ने आरती की। भजनों और धार्मिक मंचन में निधि जैन, अलका, संगीता त्यागी, पिंकी, अंजू और रेनू यादव रही।
गंगा वाटिका कॉलोनी में भारत विकास परिषद गंगा शाखा ने भगवान गणेश की स्थापना व पूजन किया। वहीं शील कुंज कॉलोनी में गणपति पंडाल स्थापना के बाद झांकी और रंगारंग कार्यक्रम हुए। संयोजिका सोनी त्यागी ने आरती की। भजनों और धार्मिक मंचन में निधि जैन, अलका, संगीता त्यागी, पिंकी, अंजू और रेनू यादव रही।