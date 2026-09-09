Meerut News: लोन के नाम पर चार युवकों से दो लाख रुपये की ठगी
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:04 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 09:04 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फलावदा। लोन दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने चार युवकों से दो लाख रुपये ठग लिए। पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ फलावदा थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
गांव गडीना निवासी पिंकू सिंह, जोगिंदर और महकार के साथ-साथ गांव टांडी निवासी अकिल ने यह आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपी युवक ने उन्हें जल्द लोन स्वीकृत कराने का भरोसा दिया था। इस भरोसे के तहत उसने पिंकू और तीन अन्य युवकों से अलग-अलग 50-50 हजार रुपये की रकम ले ली। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब उन्हें लोन नहीं मिला, तो पीड़ितों ने अपनी रकम वापस मांगी। पीड़ितों के अनुसार, आरोपी ने पहले टालमटोल किया और बाद में रुपये लौटाने से साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ।
पीड़ितों ने फलावदा थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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फलावदा। लोन दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने चार युवकों से दो लाख रुपये ठग लिए। पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ फलावदा थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
गांव गडीना निवासी पिंकू सिंह, जोगिंदर और महकार के साथ-साथ गांव टांडी निवासी अकिल ने यह आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपी युवक ने उन्हें जल्द लोन स्वीकृत कराने का भरोसा दिया था। इस भरोसे के तहत उसने पिंकू और तीन अन्य युवकों से अलग-अलग 50-50 हजार रुपये की रकम ले ली। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब उन्हें लोन नहीं मिला, तो पीड़ितों ने अपनी रकम वापस मांगी। पीड़ितों के अनुसार, आरोपी ने पहले टालमटोल किया और बाद में रुपये लौटाने से साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ।
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पीड़ितों ने फलावदा थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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