Meerut News: प्रदेश विद्यालय जूडो प्रतियोगिता में चार खिलाड़ियों ने जीते पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीमोदीपुरम। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्टेडियम में कोच उज्ज्वल चौधरी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जूडो खिलाड़ियों ने 70वीं प्रदेश विद्यालय जूडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। 21 से 23 सितंबर तक सहारनपुर में आयोजित प्रतियोगिता में बीपी इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में पदक जीतकर एसजीएफआई स्कूल नेशनल प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह पक्की की।कक्षा 11 के वैभव सैनी ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। कक्षा आठ के अभिजीत चौधरी ने भी 45 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।बालिका वर्ग में कक्षा नौ की भूमि ने 44 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं, कक्षा नौ की भक्ति ने ओपन वेट कैटेगरी में दमदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर चौधरी राजपाल सिंह स्पोर्ट्स अकादमी के संचालक सत्येंद्र फौजी, बीओ गौरव कुमार, स्वाती, रालोद किसान प्रकोष्ठ के हस्तिनापुर क्षेत्र अध्यक्ष संजय पनवाड़ी, प्रधानाचार्य दिनेश कुमार, कपिल कांत, कोच मनीष सिवाच, सतीश आदि ने बधाई दी।