Meerut News: दो सड़क हादसों में महिला समेत चार घायल, जिला अस्पताल रेफर
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:54 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। मेरठ-बड़ौत मार्ग पर शुक्रवार दोपहर बाद अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में महिला समेत चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों मामलों में देर शाम तक किसी पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई थी।
पहला हादसा रोहटा- पूठ के बीच दहिया धर्मकांटे के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सामने से आ रहे तेज रफ्तार थ्रीव्हीलर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार रोहटा निवासी संजीव पुत्र सूरजपाल सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल को सीएचसी में भर्ती कराया।
दूसरा हादसा रोहटा के पास एचपी पेट्रोल पंप के निकट हुआ। यहां आमने-सामने दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार ढड़रा निवासी सरिता पत्नी सनी घायल हो गईं। दूसरी बाइक पर सवार अट्टा निवासी कुनाल पुत्र अनिल भी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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रोहटा। मेरठ-बड़ौत मार्ग पर शुक्रवार दोपहर बाद अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में महिला समेत चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों मामलों में देर शाम तक किसी पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई थी।
पहला हादसा रोहटा- पूठ के बीच दहिया धर्मकांटे के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सामने से आ रहे तेज रफ्तार थ्रीव्हीलर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार रोहटा निवासी संजीव पुत्र सूरजपाल सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल को सीएचसी में भर्ती कराया।
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दूसरा हादसा रोहटा के पास एचपी पेट्रोल पंप के निकट हुआ। यहां आमने-सामने दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार ढड़रा निवासी सरिता पत्नी सनी घायल हो गईं। दूसरी बाइक पर सवार अट्टा निवासी कुनाल पुत्र अनिल भी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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