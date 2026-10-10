पश्चिमी यूपी की बड़ी खबरें: देवबंद हादसा, फैक्ट्री मालिक की हत्या, किसान प्रदर्शन और 14 ट्रेनें निरस्त

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देवबंद में कैंटर की टक्कर से मेरठ के चार श्रद्धालुओं की मौत, 15 से अधिक घायल; सहारनपुर में टायर फैक्ट्री मालिक की पीटकर हत्या। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर मेरठ में सुरक्षा बढ़ी, शामली में भाकियू का धरना और दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त।

मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शनिवार को हादसे, अपराध, किसान आंदोलन और रेल यातायात से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आईं। सहारनपुर के देवबंद में कैंटर की टक्कर से मेरठ के चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हुए। गंगोह क्षेत्र में टायर फैक्ट्री मालिक की पीटकर हत्या कर दी गई और मुनीम का अब तक पता नहीं चला है। विज्ञापन



दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर मेरठ और आसपास के जिलों में पुलिस सतर्क रही। शामली में भाकियू ने एसआईआर की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरना दिया और दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त रहने से यात्रियों को परेशानी हुई। वहीं, बिजनौर में लेखपालों ने प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी और मेरठ में महाराष्ट्र की अंडर-23 क्रिकेट टीम ने अभ्यास किया। विज्ञापन



देवबंद में कैंटर की टक्कर से चार श्रद्धालुओं की मौत

सहारनपुर के देवबंद में शनिवार सुबह हाईवे स्थित फ्लाईओवर पर बर्तनों से भरे कैंटर ने माता की ज्योत लेकर पदयात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। हादसे में मेरठ के सरधना क्षेत्र के कुशावली गांव निवासी रमेश, सागर, अमन और सतेंद्र की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सहारनपुर और मेरठ रेफर किया गया। पुलिस ने कैंटर चालक और परिचालक को हिरासत में लिया है। दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर मेरठ और आसपास के जिलों में पुलिस सतर्क रही। शामली में भाकियू ने एसआईआर की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरना दिया और दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त रहने से यात्रियों को परेशानी हुई। वहीं, बिजनौर में लेखपालों ने प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी और मेरठ में महाराष्ट्र की अंडर-23 क्रिकेट टीम ने अभ्यास किया।सहारनपुर के देवबंद में शनिवार सुबह हाईवे स्थित फ्लाईओवर पर बर्तनों से भरे कैंटर ने माता की ज्योत लेकर पदयात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। हादसे में मेरठ के सरधना क्षेत्र के कुशावली गांव निवासी रमेश, सागर, अमन और सतेंद्र की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सहारनपुर और मेरठ रेफर किया गया। पुलिस ने कैंटर चालक और परिचालक को हिरासत में लिया है। विज्ञापन विज्ञापन

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टायर फैक्ट्री मालिक की हत्या, पांच दिन से मुनीम लापता

सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के कल्लरहेड़ी गांव में टायर फैक्ट्री के भीतर विवाद के बाद मालिक अरबीन चौहान की पीटकर हत्या कर दी गई। अरबीन शामली के कैराना क्षेत्र के रहने वाले थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, विवाद धुएं को लेकर हुआ था। घटना में दो लोग घायल हुए। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की है। वहीं, घटना के बाद से लापता मुनीम का पांच दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है।



जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर मेरठ में सुरक्षा सख्त

दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर मेरठ और आसपास के जिलों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। सीमाओं, टोल प्लाजा और प्रमुख रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया। कई विपक्षी दलों, किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों के नेताओं को नजरबंद किए जाने की जानकारी सामने आई। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक और विधायक पंकज मलिक को दिल्ली में प्रदर्शन की ओर जाते समय पुलिस ने हिरासत में लिया। सुरक्षा व्यवस्था के चलते रेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

शामली में भाकियू का धरना, एसआईआर की निष्पक्ष जांच की मांग

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए जा रहे भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के कार्यकर्ताओं को शामली के गांव सोंता और अन्य स्थानों पर पुलिस ने रोक दिया। इसके विरोध में किसान कलक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और पात्र मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा करने की मांग उठाई। अपर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाकियू ने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।



दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त

दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर शनिवार को दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर 14 ट्रेनें निरस्त रहने से यात्रियों को परेशानी हुई। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बसों और अन्य वाहनों का सहारा लेना पड़ा। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर भी दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या कम नजर आई। स्टेशन और आसपास पुलिस गश्त करती रही। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले संबंधित ट्रेन के संचालन की जानकारी लेने की सलाह दी गई।

