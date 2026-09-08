Meerut News: दिल्ली हादसे के बाद सीसीएसयू में भी उठे सवाल, दुर्गा भाभी हॉस्टल की छात्राएं धरने पर बैठी

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- जर्जर हॉस्टलों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। दिल्ली में हाल ही में छात्रावास की इमारत ढहने की घटना के बाद यहां हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दुर्गा भाभी हॉस्टल की छात्राएं भी बदहाल व्यवस्थाओं के विरोध में कुलपति कार्यालय पहुंची और धरने पर बैठ गई। छात्र नेता हर्ष ढाका और अक्षय के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दो छात्राओं के रहने की क्षमता वाले कमरों में तीन छात्राओं को रखा जा रहा है। इससे पढ़ाई प्रभावित और रहने में परेशानी हो रही है। वहीं, बारिश के दौरान हॉस्टल के कई कमरों से पानी टपकने की समस्या भी बनी हुई है। छात्राओं ने शौचालयों की सफाई व्यवस्था खराब होने का भी आरोप लगाया।जर्जर हॉस्टलों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंताछात्र नेता हर्ष ढाका ने कहा कि विश्वविद्यालय के कई छात्रावासों की स्थिति चिंताजनक है। कई जगह दीवारें जर्जर और क्षतिग्रस्त हैं। दिल्ली में हॉस्टल की इमारत ढहने की हालिया घटना ने छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को हॉस्टलों की स्थिति का गंभीरता से निरीक्षण कराकर जरूरी मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। छात्रों ने कहा कि दूर-दराज क्षेत्रों से पढ़ाई के लिए आने वाले विद्यार्थियों को पर्याप्त हॉस्टल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कई कमरों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था किए जाने से अतिरिक्त बेड भी परेशानी का कारण बन रहे हैं।नए हॉस्टल बनाने की भी मांगछात्र नेताओं ने जर्जर छात्रावासों की तत्काल मरम्मत, विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दूर-दराज से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर हॉस्टल उपलब्ध कराने और कमरों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को रखने की व्यवस्था खत्म करने की मांग की। साथ ही छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुरूप नए हॉस्टल बनाने की मांग भी उठाई।धरने में शान मोहम्मद, शायरब चौधरी, अक्षय बैसला, अक्षय मलिक, शेखर चौधरी, आलोक बैसला, अक्षय सिंह और शिवम सिंह समेत अन्य छात्र मौजूद रहे। छात्रों ने चेतावनी दी कि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।खबर नंबर-2हंगामे पर जागा विश्वविद्यालय प्रशासन, ट्रिपलिंग दूर करने को बढ़ाई जाएगी हॉस्टल की क्षमता- दुर्गा भाभी हॉस्टल की छात्राओं के धरने के बाद लिया निर्णय, 200 बेड का नया हॉस्टल बनेगासंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रावासों में अव्यवस्थाओं और क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को रखे जाने को लेकर हुए हंगामे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को दुर्गा भाभी हॉस्टल की छात्राएं बदहाल व्यवस्थाओं के विरोध में कुलपति कार्यालय में धरने पर बैठ गईं। इसी बीच कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने और सुविधाओं को दुरुस्त करने को लेकर बैठक हुई। छात्राओं ने हॉस्टल के कमरों में दो की जगह तीन छात्राओं को रखे जाने, बारिश में कमरों से पानी टपकने और शौचालयों की सफाई व्यवस्था खराब होने की शिकायत की थी। छात्र नेताओं ने भी विश्वविद्यालय के कई छात्रावासों की जर्जर स्थिति और ट्रिपलिंग की समस्या उठाते हुए तत्काल समाधान की मांग की।200 बेड का हॉस्टल अगले सत्र से पहलेविश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि पीएम उषा निधि के तहत छात्राओं के लिए 200 बेड के छात्रावास का निर्माण चल रहा है। कुलपति ने निर्माण एजेंसी को इसे अगले शैक्षणिक सत्र से पहले हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इससे छात्राओं को अतिरिक्त आवासीय सुविधा मिल सकेगी।डोरमेट्री और नए हॉस्टल पर भी विचारछात्राओं के मौजूदा हॉस्टलों में डोरमेट्री बनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। वहीं छात्रों के लिए बीटेक भवन के पास नए हॉस्टल के निर्माण और वर्तमान छात्रावासों के विस्तार का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। पुराने छात्रावासों के कमरों और बाहरी हिस्सों के रिनोवेशन के साथ जरूरत के अनुसार बालकनी निर्माण पर भी विचार हुआ।ट्रिपलिंग में छात्रों की सहमति जरूरीबैठक में ट्रिपलिंग की समस्या को लेकर भी निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार जहां ट्रिपलिंग आवश्यक होगी, वहां विद्यार्थियों की सहमति और सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि बढ़ती छात्र संख्या के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से हॉस्टल की क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के लिए परेशानी न हो।विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. सगीता शुक्ला ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुविधाएं प्राथमिकता में हैं। जर्जर छात्रावासों की मरम्मत, नए हॉस्टल निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।