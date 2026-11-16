Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Five to six thousand rupees stolen from a temple after breaking open the donation box.

Meerut News: पीएसी मंदिर से दानपात्र तोड़कर पांच-छह हजार रुपये चोरी

Mon, 16 Nov 2026 11:03 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
Five to six thousand rupees stolen from a temple after breaking open the donation box.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मोदीपुरम। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में 6 वीं वाहिनी पीएसी परिसर स्थित मंदिर में चोरों ने दानपात्र के ताले तोड़कर करीब पांच-छह हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। घटना 11 और 12 नवंबर की रात की बताई गई है।

मामले में पीएसी के शिविर पाल योगेंद्र ने थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में योगेंद्र ने बताया कि चोर मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे और गर्भगृह में रखे दानपात्र के ताले तोड़कर नकदी ले गए। दानपात्र में 2, 5, 10, 20 रुपये के अलावा 100, 200 और 500 रुपये के नोट तथा सिक्के रखे थे। चोर दोनों ताले भी साथ ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed