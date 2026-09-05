Meerut News: संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम न्यायिक ने सुनी शिकायतें

मवाना। तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम न्यायिक ने तहसील अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों की शिकायतों को सुना। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में निस्तारण के आदेश दिए। कुल 50 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रार्थना पत्रों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को स्थानांतरित कर दिया गया। एडीएम न्यायिक सुदामा वर्मा ने उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पंकज लवानिया की मौजूदगी में फरियादियों की समस्याएं सुनीं। समाधान दिवस में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि पैमाइश, अवैध कब्जे, राशन कार्ड और राजस्व से जुड़ी समस्याएं उठाई। इनमें गणेशपुर निवासी राजू ने सुरक्षा व विधिक कार्रवाई, गांव भैंसा निवासी नरेंद्र ने भूमाफिया द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे, गांव मवाना खुर्द की प्रीति ने नया राशन कार्ड बनवाने और छोटेलाल ने मौजूदा राशन कार्ड की जांच कराने को लेकर आवेदन दिया।गांव खजूरी के मुन्नू ने खतौनी में नाम दुरुस्त कराने, गांव गड़ीना निवासी रविंद्र कुमार ने भूमि की पैमाइश कराने, नवल सूरजपुर के मगनवीर ने नाली व चकरोड की नापतौल कराने, कस्बा हस्तिनापुर निवासी वीर सिंह ने मकान के हाउस टैक्स का उचित निर्धारण कराने और सैफपुर के सुभाष ने मुआवजे की बकाया धनराशि दिलाने के संबंध में अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।