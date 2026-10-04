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Meerut News: कबूतरबाजी में दो पक्षों में पथराव, पांच घायल

Sun, 04 Oct 2026 12:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:50 AM IST
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Five injured in stone-pelting between two groups during pigeon flying contest.
- पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लोहिया नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को छत पर कबूतर बाजी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। इस दौरान पथराव भी किया गया। मारपीट और पथराव में एक पक्ष के अमीर, उसकी पत्नी नसीम, अलाउद्दीन, बाबू और रेशमा
घायल हो गए।
फतेहल्लापुर रोड स्थित न्यू इस्लाम नगर की गली नंबर- 35 निवासी अमीर ने लोहियानगर थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि शनिवार को अपने घर की छत पर कबूतर उड़ा रहा था। इसी दौरान पड़ोस की छत पर युवक पतंग उड़ा रहा था। बताया गया कि अमीर ने युवक से पतंग उड़ाने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग मौके पर पहुंच गए।
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आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते पथराव भी होने लगा। अमीर, उसकी पत्नी नसीम, मामू अलाउद्दीन, बाबू और बहन रेशमा घायल हो गए। पुलिस ने सूचना पाकर मौके पर जाकर दोनों पक्षों से पूछताछ की। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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