Meerut News: घेर का ताला तोड़कर पांच पशु चोरी, पुलिस गश्त पर उठे सवाल

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हस्तिनापुर। झड़ाका गांव में शनिवार रात चोर घेर का ताला तोड़कर दो भैंसे, दो भैंस और एक गाय चोरी कर ले गए। पशुओं की कीमत करीब तीन से चार लाख रुपये बताई गई है। पीड़ित महिला ने हस्तिनापुर थाने पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।झड़ाका निवासी राजवती पत्नी अतर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार रात वह घेर में पशुओं को बांधकर ताला लगाकर घर चली गई थीं। शनिवार सुबह घेर में पहुंचीं तो ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा पशु गायब थे।पहले भी चोरी हो चुका है भैंसाक्षेत्र में इससे पहले चेतावाला निवासी चिम्मन का भैंसा भी घेर से चोरी हो चुका है। पीड़ित के अनुसार करीब डेढ़ लाख रुपये कीमत का भैंसा घेर में बंधा था। चोर रात में उसकी जंजीर काटकर ले गए थे। मजदूरी की कमाई से खरीदे गए भैंसे की चोरी के बाद से पीड़ित लगातार पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लग सका है।सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पशु चोरों का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे देख रही है।