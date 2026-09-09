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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   First online counseling for M.Ed. admission starts on the 14th.

Meerut News: एमएड में प्रवेश के लिए पहली ऑनलाइन काउंसिलिंग 14 से

Wed, 09 Sep 2026 07:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:47 PM IST
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First online counseling for M.Ed. admission starts on the 14th.
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-28 में प्रवेश के लिए प्रथम ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय परिसर के साथ-साथ संबद्ध अनुदानित और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों व संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे।
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काउंसिलिंग के लिए वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने विश्वविद्यालय की एमएड प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है और विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किए गए उनके दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है। प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग 14 से 16 सितंबर तक होगी। इस दौरान पात्र अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर 700 रुपये का गैर-वापसी योग्य काउंसिलिंग शुल्क जमा कर पंजीकरण करना होगा।
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पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी अधिकतम 10 महाविद्यालयों/संस्थानों का विकल्प अपनी प्राथमिकता के अनुसार लॉक कर सकेंगे। 18 सितंबर को प्रवेश सूचकांक, सीटों की उपलब्धता, आरक्षण और अभ्यर्थियों की प्राथमिकता के आधार पर सीट आवंटन परिणाम जारी किया जाएगा। आवंटित सीट के बाद अभ्यर्थियों को 18 से 21 सितंबर तक ऑफर लेटर डाउनलोड कर संबंधित संस्थान में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करानी होगी। महाविद्यालयों को भी 21 सितंबर तक दस्तावेजों और पात्रता की जांच कर ऑनलाइन प्रवेश की पुष्टि करनी होगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सीट आवंटन और प्रवेश की पुष्टि के बाद संस्थान परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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