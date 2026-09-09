Meerut News: एमएड में प्रवेश के लिए पहली ऑनलाइन काउंसिलिंग 14 से

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काउंसिलिंग के लिए वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने विश्वविद्यालय की एमएड प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है और विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किए गए उनके दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है। प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग 14 से 16 सितंबर तक होगी। इस दौरान पात्र अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर 700 रुपये का गैर-वापसी योग्य काउंसिलिंग शुल्क जमा कर पंजीकरण करना होगा।पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी अधिकतम 10 महाविद्यालयों/संस्थानों का विकल्प अपनी प्राथमिकता के अनुसार लॉक कर सकेंगे। 18 सितंबर को प्रवेश सूचकांक, सीटों की उपलब्धता, आरक्षण और अभ्यर्थियों की प्राथमिकता के आधार पर सीट आवंटन परिणाम जारी किया जाएगा। आवंटित सीट के बाद अभ्यर्थियों को 18 से 21 सितंबर तक ऑफर लेटर डाउनलोड कर संबंधित संस्थान में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करानी होगी। महाविद्यालयों को भी 21 सितंबर तक दस्तावेजों और पात्रता की जांच कर ऑनलाइन प्रवेश की पुष्टि करनी होगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सीट आवंटन और प्रवेश की पुष्टि के बाद संस्थान परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।