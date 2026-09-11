Meerut News: 20 साल पुराने भवनों का हो फायर सेफ्टी ऑडिट

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मेरठ मंडल में 20 वर्ष या उससे अधिक पुराने भवनों की सुरक्षा को लेकर किसान मजदूर संगठन ने मंडलायुक्त से स्वतंत्र स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की है। संगठन के महानगर अध्यक्ष विजय राघव ने मंडलायुक्त को पत्र भेजकर पुराने और संवेदनशील भवनों की तकनीकी स्थिति की जांच के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया है।उन्होंने ज्ञापन में कहा कि मंडल में बड़ी संख्या में 20 वर्ष या उससे अधिक पुराने अस्पताल, नर्सिंग होम, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, पीजी, लाइब्रेरी, होटल, कोचिंग सेंटर, बैंक तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन हैं। समय के साथ ऐसे भवनों में संरचनात्मक कमजोरी, अनाधिकृत परिवर्तन या अतिरिक्त निर्माण, भवन पर बढ़ा हुआ भार और अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कमियां सामने आ सकती हैं। संगठन ने कहा कि किसी दुर्घटना का इंतजार करने के बजाय पूर्व-सावधानी के आधार पर प्रिवेंटिव सेफ्टी ऑडिट कराया जाना जरूरी है। इसके लिए भवन मालिक को निर्धारित योग्यता वाले स्वतंत्र एवं योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर या तकनीकी विशेषज्ञ से ऑडिट कराने की स्वतंत्रता देने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने दिल्ली में हुए हादसे के बाद यह मांग उठाई है। उन्होंने मंडलायुक्त से मेरठ मंडल के अंतर्गत आने वाले नगर निगम, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, आवास विकास परिषद, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक सर्कुलर जारी कर इस व्यवस्था को लागू कराने की मांग की है।