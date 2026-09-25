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Meerut News: मकान में लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक

Fri, 25 Sep 2026 09:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:05 PM IST
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Fire breaks out in house; belongings reduced to ashes.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। मोहल्ला मुन्नालाल स्थित गप्पी वाली गली में शुक्रवार को मदन नामक व्यक्ति के दो मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पर संदिग्ध परिस्थितियों अचानक भीषण आग लग गई। जिससे रखा सभी सामान जल गया।
हादसे के वक्त घर का ऊपरी हिस्सा, जिसमें मदन का बेटा अजय अपनी पत्नी के साथ रहता है, पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पीड़ित अजय की शादी महज दो महीने पहले ही हुई थी। आग की इस घटना से पीड़ित परिवार का लाखों रुपये का घरेलू सामान, नए कपड़े व अन्य कीमती वस्तुएं राख हो गईं।
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घटना के समय अजय और उसके पिता मदन दोनों ही अपनी दिनचर्या के अनुसार मजदूरी पर गए हुए थे। मकान की दूसरी मंजिल से अचानक तेज धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने तुरंत अजय को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह आनन-फानन में घर पहुंचा। स्थानीय निवासियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हालांकि, जब तक आग बुझाई गई, तब तक कमरे में रखा सारा सामान जल चुका था। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि इस संबंध में परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी है।
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