Meerut News: किठौर के महलवाला गांव में मकान में लगी आग

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कामिल बृहस्पतिवार सुबह अपने एक रिश्तेदार के यहां गए थे। रात करीब दस बजे जब वह घर लौटे, तो उन्होंने अपने मकान में आग लगी देखी। कामिल ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि, तब तक आग से घर का सारा सामान जल चुका था।कामिल ने बताया कि आग लगने से घर में रखे करीब दो लाख रुपये जल गए। सोने-चांदी के जेवरात भी राख हो गए। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए सामान एकत्र कर रहे थे, जो सब जलकर राख हो गया। उन्होंने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।कामिल ने बताया कि घर में दो गैस सिलिंडर भी रखे थे। ये सिलिंडर खाली थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सीओ विश्व ज्योति राय ने इस मामले पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों और हुए नुकसान की छानबीन की जा रही है।