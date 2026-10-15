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Meerut News: नौकरी और 20 लाख के लिए महिला का उत्पीड़न, छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Thu, 15 Oct 2026 08:38 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:38 PM IST
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FIR registered against six people
संवाद न्यूज एजेंसी
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दौराला। शाहपुर जदीद गांव महिला अनु ने गाजियाबाद के भोजपुर निवासी पति समेत छह लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और आभूषण लूटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अनु ने दौराला थाने पर दर्ज प्राथमिकी में बताया कि दो फरवरी 2025 को उसकी शादी विकास के साथ हुई थी। शादी में पिता ने करीब 20 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि पति की नौकरी लगने के बाद ससुराल वाले 20 लाख रुपये और मांगने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि 29 अगस्त को पति और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और सोने-चांदी के आभूषण छीन लिए। इसके बाद उसे बेटी सहित घर से निकाल दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति विकास, ससुर महावीर, सास संतोष, जेठ अरुण, जेठानी प्रियंका और ननद प्रज्ञा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि जांच की जा रही है।
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